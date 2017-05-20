Тео Гиварш
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Метц
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
Генгам
1
Метц
0
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Нант
4 : 1
Генгам
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
был в запасе
Нант
4
Генгам
1
был в запасе
6.05.2017 6 мая 2017 сб 21:00
Генгам
4 : 0
Дижон
6.05.2017 6 мая 2017 сб 21:00
был в запасе
Генгам
4
Дижон
0
был в запасе
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
Генгам
0 : 2
Сент-Этьен
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Генгам
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
Генгам
1 : 0
Нанси
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
был в запасе
Генгам
1
Нанси
0
был в запасе
4.03.2017 4 марта 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Генгам
4.03.2017 4 марта 2017 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
1
Генгам
1
был в запасе
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Бордо
3 : 0
Генгам
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Бордо
3
Генгам
0
был в запасе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 19:00
Генгам
2 : 1
Лион
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Генгам
2
Лион
1
был в запасе
8.02.2017 8 февр. 2017 ср 23:00
Марсель
2 : 0
Генгам
8.02.2017 8 февр. 2017 ср 23:00
был в запасе
Марсель
2
Генгам
0
был в запасе
4.02.2017 4 февр. 2017 сб 22:00
Генгам
0 : 1
Кан
4.02.2017 4 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Генгам
0
Кан
1
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
3 : 1
Генгам
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Ницца
3
Генгам
1
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Генгам
1 : 1
Ренн
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Генгам
1
Ренн
1
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Кан
1
Генгам
1
был в запасе
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Генгам
1 : 0
Лорьян
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
был в запасе
Генгам
1
Лорьян
0
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Генгам
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 41' - 90'
Тулуза
2
Генгам
1
минуты: 41' - 90'