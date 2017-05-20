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Тео Гиварш
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Метц
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Генгам
1
Метц
0
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Нант
4 : 1
Генгам
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
был в запасе
Нант
4
Генгам
1
был в запасе
6.05.2017
6 мая 2017
сб
21:00
Генгам
4 : 0
Дижон
6.05.2017
6 мая 2017
сб
21:00
был в запасе
Генгам
4
Дижон
0
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Генгам
0 : 2
Сент-Этьен
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Генгам
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
31.03.2017
31 марта 2017
пт
20:00
Генгам
1 : 0
Нанси
31.03.2017
31 марта 2017
пт
20:00
был в запасе
Генгам
1
Нанси
0
был в запасе
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Генгам
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
1
Генгам
1
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Бордо
3 : 0
Генгам
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Бордо
3
Генгам
0
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
19:00
Генгам
2 : 1
Лион
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Генгам
2
Лион
1
был в запасе
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
23:00
Марсель
2 : 0
Генгам
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
23:00
был в запасе
Марсель
2
Генгам
0
был в запасе
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Кан
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Генгам
0
Кан
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
3 : 1
Генгам
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Ницца
3
Генгам
1
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Генгам
1 : 1
Ренн
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Генгам
1
Ренн
1
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Кан
1
Генгам
1
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Генгам
1 : 0
Лорьян
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
был в запасе
Генгам
1
Лорьян
0
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Генгам
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 41' - 90'
Тулуза
2
Генгам
1
минуты: 41' - 90'