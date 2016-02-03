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Вилльям Матеус
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
Ницца
1 : 0
Тулуза
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 2
Генгам
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 81'
Тулуза
1
Генгам
2
минуты: 1' - 81'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:00
Монако
4 : 0
Тулуза
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:00
был в запасе
Монако
4
Тулуза
0
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
19:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 86'
Тулуза
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 86'
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 1' - 90'
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Нант
1 : 1
Тулуза
83'
83'
83'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лорьян
3
минуты: 1' - 90'
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
Труа
0 : 3
Тулуза
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Труа
0
Тулуза
3
минуты: 1' - 90'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 0
Ницца
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 0
Тулуза
38'
38'
38'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Тулуза
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
5
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Монпелье
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Тулуза
1 : 2
Анжер
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Анжер
2
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2015
9 авг. 2015
вс
18:00
Тулуза
2 : 1
Сент-Этьен
9.08.2015
9 авг. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'