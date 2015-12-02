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Яу Йебоа
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
23:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
23:00
был в запасе
Лилль
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
Лилль
1 : 1
Бастия
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 75'
Лилль
1
Бастия
1
минуты: 1' - 75'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
16:00
Ницца
0 : 0
Лилль
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Ницца
0
Лилль
0
минуты: 79' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
Лилль
1 : 2
Марсель
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 75' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Лилль
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Генгам
1
Лилль
1
был в запасе