Ибраим Амаду
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Леганес
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 апр. 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Леганес
1
Алавес
1
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:00
был в запасе
Сельта
1
Леганес
0
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 15:00
Леванте
2 : 0
Леганес
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 15:00
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе