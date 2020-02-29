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Матч-центр
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Ибраим Амаду
№23
Полузащитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 апр. 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Леганес
1
Алавес
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Сельта
1
Леганес
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
Леванте
2 : 0
Леганес
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе