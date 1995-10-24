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Венсан Косьелло
№41
Полузащитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 окт. 1995 (24) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Кельн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
был в запасе
Фортуна
2
Кельн
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Кельн
3
Падерборн
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Шальке-04
1
Кельн
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Кельн
2
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Кельн
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе