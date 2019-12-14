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Лента
Матч-центр
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Готье Льорис
№3
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 июля 1995 (24) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Брест
0
Ницца
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ницца
4
Метц
1
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
60'
60'
60'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ницца
3
Анжер
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Лион
2
Ницца
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Страсбур
1
Ницца
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90'