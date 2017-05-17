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Муез Хассен
№1
Вратарь
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Команда
Ницца
Гражданство
Тунис
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
17.05.2017
17 мая 2017
ср
21:45
Саутгемптон
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.05.2017
17 мая 2017
ср
21:45
был в запасе
Саутгемптон
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
Мидлсбро
1 : 2
Саутгемптон
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
был в запасе
Мидлсбро
1
Саутгемптон
2
был в запасе
10.05.2017
10 мая 2017
ср
21:45
Саутгемптон
0 : 2
Арсенал
10.05.2017
10 мая 2017
ср
21:45
был в запасе
Саутгемптон
0
Арсенал
2
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 0
Саутгемптон
7.05.2017
7 мая 2017
вс
15:30
был в запасе
Ливерпуль
0
Саутгемптон
0
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 0
Халл Сити
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Халл Сити
0
был в запасе
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
21:45
Челси
4 : 2
Саутгемптон
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
21:45
был в запасе
Челси
4
Саутгемптон
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Сити
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
был в запасе
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
3
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Саутгемптон
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Вест Бромвич
0
Саутгемптон
1
был в запасе
5.04.2017
5 апр. 2017
ср
21:45
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
5.04.2017
5 апр. 2017
ср
21:45
был в запасе
Саутгемптон
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
19:30
Саутгемптон
0 : 0
Борнмут
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
19:30
был в запасе
Саутгемптон
0
Борнмут
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:15
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:15
был в запасе
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
4.03.2017
4 марта 2017
сб
18:00
Уотфорд
3 : 4
Саутгемптон
4.03.2017
4 марта 2017
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
3
Саутгемптон
4
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
Сандерленд
0 : 4
Саутгемптон
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Сандерленд
0
Саутгемптон
4
был в запасе