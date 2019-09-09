Мийо Цакташ
№10
Полузащитник
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Команда
Хайдук
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
8 мая 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.09.2019 9 сент. 2019 пн 19:00
Азербайджан
1 : 1
Хорватия
9.09.2019 9 сент. 2019 пн 19:00
был в запасе
Азербайджан
1
Хорватия
1
был в запасе
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
Словакия
0 : 4
Хорватия
6.09.2019 6 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Словакия
0
Хорватия
4
был в запасе