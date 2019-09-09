Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мийо Цакташ
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Хайдук
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
8 мая 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019
9.09.2019
9 сент. 2019
пн
19:00
Азербайджан
1 : 1
Хорватия
9.09.2019
9 сент. 2019
пн
19:00
был в запасе
Азербайджан
1
Хорватия
1
был в запасе
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
Словакия
0 : 4
Хорватия
6.09.2019
6 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Словакия
0
Хорватия
4
был в запасе