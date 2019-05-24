Валентин Вада
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
6 марта 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Анжер
1 : 1
Сент-Этьен
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
был в запасе
Анжер
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Сент-Этьен
3 : 0
Ницца
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Ницца
0
был в запасе
10.05.2019 10 мая 2019 пт 21:45
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
10.05.2019 10 мая 2019 пт 21:45
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
был в запасе
5.05.2019 5 мая 2019 вс 18:00
Монако
2 : 3
Сент-Этьен
51'
51'
51'
5.05.2019 5 мая 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 76'
Монако
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 76'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 18:00
Реймс
0 : 2
Сент-Этьен
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 18:00
был в запасе
Реймс
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 21:00
Амьен
2 : 2
Сент-Этьен
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
1.04.2019 1 апр. 2019 пн 21:30
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
1.04.2019 1 апр. 2019 пн 21:30
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ним
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
90'
90'
90'
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
90'
был в запасе
Кан
0
Сент-Этьен
5
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Лилль
1
был в запасе
3.03.2019 3 марта 2019 вс 23:00
Марсель
2 : 0
Сент-Этьен
3.03.2019 3 марта 2019 вс 23:00
был в запасе
Марсель
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.02.2019 13 февр. 2019 ср 21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Страсбур
13.02.2019 13 февр. 2019 ср 21:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Страсбур
1
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
Ренн
3 : 0
Сент-Этьен
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Ренн
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
Страсбур
1 : 0
Бордо
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
был в запасе
Страсбур
1
Бордо
0
был в запасе
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 21:00
Анжер
1 : 2
Бордо
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 21:00
был в запасе
Анжер
1
Бордо
2
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Бордо
0 : 0
Кан
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Бордо
0
Кан
0
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Бордо
2 : 1
Монако
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 18:00
Тулуза
2 : 1
Бордо
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 18:00
был в запасе
Тулуза
2
Бордо
1
был в запасе