Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Валентин Вада
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
6 марта 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Анжер
1 : 1
Сент-Этьен
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Анжер
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Сент-Этьен
3 : 0
Ницца
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Ницца
0
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
21:45
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
10.05.2019
10 мая 2019
пт
21:45
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
18:00
Монако
2 : 3
Сент-Этьен
51'
51'
51'
5.05.2019
5 мая 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 76'
Монако
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 76'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 2
Сент-Этьен
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Реймс
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Амьен
2 : 2
Сент-Этьен
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
1.04.2019
1 апр. 2019
пн
21:30
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
1.04.2019
1 апр. 2019
пн
21:30
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ним
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
90'
90'
90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
90'
был в запасе
Кан
0
Сент-Этьен
5
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Лилль
1
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 0
Сент-Этьен
3.03.2019
3 марта 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Страсбур
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Страсбур
1
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
Ренн
3 : 0
Сент-Этьен
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Страсбур
1 : 0
Бордо
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
1
Бордо
0
был в запасе
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
Анжер
1 : 2
Бордо
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
был в запасе
Анжер
1
Бордо
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Бордо
0 : 0
Кан
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Бордо
0
Кан
0
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Бордо
2 : 1
Монако
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
18:00
Тулуза
2 : 1
Бордо
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Тулуза
2
Бордо
1
был в запасе