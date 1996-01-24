Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Милан Гайич
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
28 янв. 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
19:00
Лион
1 : 1
Бордо
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
19:00
был в запасе
Лион
1
Бордо
1
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Бордо
0 : 2
Страсбур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Страсбур
2
минуты: 1' - 90'