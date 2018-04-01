Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эрве Базиль
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Кан
Гражданство
Гаити
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
Кан
1 : 3
Монпелье
29'
29'
29'
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Монпелье
3
минуты: 1' - 90'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
Анжер
3 : 0
Кан
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Анжер
3
Кан
0
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Лион
1 : 0
Кан
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Лион
1
Кан
0
был в запасе
4.03.2018
4 марта 2018
вс
17:00
Кан
2 : 0
Страсбур
4.03.2018
4 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Кан
2
Страсбур
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Дижон
2 : 0
Кан
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Дижон
2
Кан
0
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
19:00
Кан
3 : 2
Нант
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Кан
3
Нант
2
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Кан
1
был в запасе
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
Кан
0 : 2
Марсель
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Кан
0
Марсель
2
был в запасе
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Бордо
0 : 2
Кан
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
был в запасе
Бордо
0
Кан
2
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Кан
0 : 1
Лилль
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Кан
0
Лилль
1
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
ПСЖ
3 : 1
Кан
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
ПСЖ
3
Кан
1
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Кан
1 : 1
Ницца
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
5 : 0
Кан
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Марсель
5
Кан
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Труа
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Труа
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
18:00
Монако
2 : 0
Кан
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Кан
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 2
Анжер
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Ренн
0 : 1
Кан
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Кан
1
минуты: 1' - 90'
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Амьен
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
Нант
1 : 0
Кан
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Кан
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
16:00
Лилль
0 : 2
Кан
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
Кан
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры