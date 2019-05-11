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Ясин Бамму
№18
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Марокко
Дата рождения
11 сент. 1991 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Кан
3 : 2
Реймс
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Кан
3
Реймс
2
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
Кан
1 : 2
ПСЖ
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Кан
1
ПСЖ
2
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Кан
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Тулуза
1
Кан
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Кан
0 : 0
Страсбур
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Кан
0
Страсбур
0
был в запасе
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
21:30
Кан
0 : 1
Нант
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 0
Кан
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Кан
0
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Монпелье
2 : 0
Кан
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Кан
0
минуты: 1' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
49'
49'
49'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
21:00
Кан
1 : 3
Лилль
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
21:00
минуты: 65' - 90'
Кан
1
Лилль
3
минуты: 65' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Страсбур
2 : 2
Кан
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Кан
2
минуты: 1' - 90'
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Кан
1 : 2
Ним
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Кан
1
Ним
2
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Кан
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Кан
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Кан
0 : 1
Монако
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Кан
0
Монако
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Кан
0 : 0
Генгам
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
Марсель
2 : 0
Кан
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
был в запасе
Марсель
2
Кан
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Кан
1 : 0
Амьен
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Кан
2 : 2
Монпелье
63'
63'
63'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
63'
минуты: 60' - 90'
Кан
2
Монпелье
2
минуты: 60' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Кан
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
18:00
Кан
2 : 2
Лион
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
18:00
был в запасе
Кан
2
Лион
2
был в запасе
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Кан
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Кан
2
был в запасе
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