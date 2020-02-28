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Люка До
№8
Полузащитник
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 дек. 1988 (31) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
90'
90'
90'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
90'
был в запасе
Ним
2
Марсель
3
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 75'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 75'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 1
Ренн
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Метц
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Ним
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Ним
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 2
Ним
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Ним
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Монпелье
1 : 0
Ним
21'
21'
21'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Ним
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
43'
43'
43'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 0
Ним
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Ним
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Ним
3 : 0
Брест
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 85'
Ним
3
Брест
0
минуты: 1' - 85'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 81'
Монако
2
Ним
2
минуты: 1' - 81'