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Лео Дюбуа
№14
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 сент. 1994 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Страсбур
1
Лион
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Лион
0 : 1
Нант
55'
55'
55'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
Амьен
2 : 2
Лион
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Амьен
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
Лион
1 : 1
Бордо
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
Монпелье
1 : 0
Лион
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
Лион
6 : 0
Анжер
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лион
6
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
63'
63'
63'
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Лион
3
минуты: 1' - 90'