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Юссуф Сабали
№20
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
5 марта 1993 (27) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 2
Бордо
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Бордо
2
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Бордо
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Монпелье
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'