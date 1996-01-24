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Лента
Матч-центр
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Альдо Калулу
№40
Нападающий
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Команда
Суонси
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 янв. 1996 (24) года
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
5
Суонси
1
минуты: 1' - 90'