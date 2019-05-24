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Абдулайе Диалло
№27
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
30 марта 1992 (28) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Ренн
3 : 1
Лилль
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Ренн
3
Лилль
1
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Страсбур
0 : 2
Ренн
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
0
Ренн
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Генгам
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Ренн
1
Генгам
1
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
Тулуза
2 : 2
Ренн
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Тулуза
2
Ренн
2
был в запасе
1.05.2019
1 мая 2019
ср
20:00
Ренн
2 : 2
Монако
1.05.2019
1 мая 2019
ср
20:00
был в запасе
Ренн
2
Монако
2
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
Ренн
0 : 0
Ницца
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Ренн
0
Ницца
0
был в запасе
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
20:00
Ним
3 : 1
Ренн
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
20:00
был в запасе
Ним
3
Ренн
1
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Анжер
3 : 3
Ренн
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
3
Ренн
3
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
Ренн
2 : 0
Дижон
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Лион
0 : 2
Ренн
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
Ренн
1 : 4
Страсбур
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Ренн
1
Страсбур
4
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Монпелье
2 : 2
Ренн
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Монпелье
2
Ренн
2
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Реймс
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ренн
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
Монако
1 : 2
Ренн
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Тулуза
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Амьен
2 : 1
Ренн
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Амьен
2
Ренн
1
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Ренн
1 : 3
ПСЖ
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
был в запасе
Ренн
1
ПСЖ
3
был в запасе
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
20:00
Ницца
2 : 1
Ренн
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
20:00
был в запасе
Ницца
2
Ренн
1
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
18:00
Ренн
2 : 0
Бордо
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
18:00
был в запасе
Ренн
2
Бордо
0
был в запасе
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