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Уго Родригес
№21
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Марсель
1
Реймс
0
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Реймс
2 : 3
Монпелье
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 70'
Реймс
2
Монпелье
3
минуты: 1' - 70'
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
Ницца
2 : 0
Реймс
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
минуты: 1' - 74'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 74'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 60' - 90'
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 60' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Кан
1
был в запасе