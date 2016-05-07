Уго Родригес
№21
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.05.2016 7 мая 2016 сб 22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
7.05.2016 7 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Марсель
1
Реймс
0
был в запасе
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
Реймс
2 : 3
Монпелье
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
минуты: 1' - 70'
Реймс
2
Монпелье
3
минуты: 1' - 70'
22.04.2016 22 апр. 2016 пт 21:30
Ницца
2 : 0
Реймс
22.04.2016 22 апр. 2016 пт 21:30
минуты: 1' - 74'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 74'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 60' - 90'
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 60' - 90'
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
был в запасе
Реймс
0
Кан
1
был в запасе