Алексис Пеже
№19
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
3.02.2016 3 февр. 2016 ср 21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
3.02.2016 3 февр. 2016 ср 21:00
был в запасе
Реймс
2
Анжер
1
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Лорьян
2
Реймс
0
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Реймс
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 88' - 90'
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Реймс
1
Тулуза
3
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 46'
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Труа
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 76' - 90'
Реймс
1
Труа
1
минуты: 76' - 90'
2.12.2015 2 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
45'
45'
45'
2.12.2015 2 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 77' - 90'
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 77' - 90'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Реймс
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
67'
67'
67'
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 67'
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 1' - 67'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Реймс
0
Монако
1
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
минуты: 5' - 90'
Реймс
0
Кан
1
минуты: 5' - 90'
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 18:30
Лион
1 : 0
Реймс
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 18:30
был в запасе
Лион
1
Реймс
0
был в запасе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
Реймс
1 : 1
ПСЖ
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
был в запасе
Реймс
1
ПСЖ
1
был в запасе
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Тулуза
2 : 2
Реймс
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 50'
Тулуза
2
Реймс
2
минуты: 1' - 50'
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
Реймс
4 : 1
Лорьян
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:00
Реймс
1 : 0
Марсель
44'
44'
44'
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 58'
Реймс
1
Марсель
0
минуты: 1' - 58'
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