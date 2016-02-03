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Алексис Пеже
№19
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
был в запасе
Реймс
2
Анжер
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
2
Реймс
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Реймс
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 88' - 90'
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 88' - 90'
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Тулуза
3
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 46'
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Труа
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 76' - 90'
Реймс
1
Труа
1
минуты: 76' - 90'
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
45'
45'
45'
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 77' - 90'
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 77' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
67'
67'
67'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 1' - 67'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Реймс
0
Монако
1
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 5' - 90'
Реймс
0
Кан
1
минуты: 5' - 90'
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
18:30
Лион
1 : 0
Реймс
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
18:30
был в запасе
Лион
1
Реймс
0
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
18:30
Реймс
1 : 1
ПСЖ
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
18:30
был в запасе
Реймс
1
ПСЖ
1
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Тулуза
2 : 2
Реймс
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 50'
Тулуза
2
Реймс
2
минуты: 1' - 50'
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
Реймс
4 : 1
Лорьян
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:00
Реймс
1 : 0
Марсель
44'
44'
44'
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 58'
Реймс
1
Марсель
0
минуты: 1' - 58'
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