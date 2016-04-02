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Микаэль Такальфред
№22
Защитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Гваделупа
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
Ренн
3 : 1
Реймс
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 45'
Ренн
3
Реймс
1
минуты: 1' - 45'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Генгам
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Генгам
1
был в запасе
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Монако
2 : 2
Реймс
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
был в запасе
Монако
2
Реймс
2
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
19:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 45'
Реймс
0
Бастия
1
минуты: 1' - 45'
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
Кан
0 : 2
Реймс
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
16'
16'
16'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 64'
Реймс
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 64'
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Газелек
2
Реймс
2
был в запасе
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Тулуза
3
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
71'
71'
71'
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бастия
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Труа
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Труа
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
был в запасе
Генгам
1
Реймс
2
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Кан
1
минуты: 1' - 90'
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