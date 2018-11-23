Пабло Маффео
№7
Защитник
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 июля 1997 (22) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 22:30
Байер
2 : 0
Штутгарт
34'
34'
34'
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 2
Штутгарт
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:30
минуты: 1' - 78'
Нюрнберг
0
Штутгарт
2
минуты: 1' - 78'
2.11.2018 2 нояб. 2018 пт 22:30
Штутгарт
0 : 3
Айнтрахт
2.11.2018 2 нояб. 2018 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
0
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
Хоффенхайм
4 : 0
Штутгарт
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
4
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Штутгарт
0 : 4
Боруссия
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
0
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 16:30
Ганновер-96
3 : 1
Штутгарт
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 16:30
был в запасе
Ганновер-96
3
Штутгарт
1
был в запасе
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Штутгарт
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2018 21 сент. 2018 пт 21:30
Штутгарт
0 : 0
Фортуна
21.09.2018 21 сент. 2018 пт 21:30
был в запасе
Штутгарт
0
Фортуна
0
был в запасе
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
Фрайбург
3 : 3
Штутгарт
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
был в запасе
Фрайбург
3
Штутгарт
3
был в запасе
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 19:30
Штутгарт
0 : 3
Бавария
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
0
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 16:30
Майнц
1 : 0
Штутгарт
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90'