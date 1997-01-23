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Савелий Козлов
№60
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 янв. 1997 (23) года
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
14.03.2020
14 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
1 : 3
Спартак
14.03.2020
14 марта 2020
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Спартак
3
был в запасе
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
Сочи
5 : 1
Оренбург
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
был в запасе
Сочи
5
Оренбург
1
был в запасе
7.03.2020
7 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
7.03.2020
7 марта 2020
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Арсенал
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
3
Оренбург
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 2
Ахмат
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
был в запасе
Оренбург
1
Ахмат
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Уфа
0
был в запасе
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
14:00
Урал
1 : 2
Оренбург
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
14:00
был в запасе
Урал
1
Оренбург
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Оренбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Оренбург
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
2
Локомотив
3
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
минуты: 71' - 90'
Уфа
1
Оренбург
2
минуты: 71' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Арсенал
2
Оренбург
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 2
Тамбов
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 34' - 90'
Оренбург
2
Тамбов
2
минуты: 34' - 90'
5.08.2019
5 авг. 2019
пн
20:00
Ахмат
2 : 1
Оренбург
5.08.2019
5 авг. 2019
пн
20:00
минуты: 84' - 90'
Ахмат
2
Оренбург
1
минуты: 84' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
54'
54'
54'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 1
Оренбург
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'