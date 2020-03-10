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Гонсало Эскаланте
№32
Полузащитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 марта 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
Эйбар
1 : 2
Реал Сосьедад
35'
35'
35'
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:00
Эйбар
3 : 0
Леванте
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Эйбар
3
Леванте
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
5 : 0
Эйбар
64'
64'
64'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Алавес
2
Эйбар
1
был в запасе
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
Эйбар
3 : 0
Гранада
55'
55'
55'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
88'
88'
88'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
76'
76'
76'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Реал
4
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Эйбар
2 : 1
Вильярреал
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Вальядолид
2 : 0
Эйбар
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
65'
65'
65'
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
был в запасе
Эйбар
3
Севилья
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Леванте
0 : 0
Эйбар
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Леванте
0
Эйбар
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
Эйбар
1 : 2
Эспаньол
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
был в запасе
Эйбар
1
Эспаньол
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
20:00
Атлетико
3 : 2
Эйбар
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
20:00
был в запасе
Атлетико
3
Эйбар
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Мальорка
2 : 1
Эйбар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 32'
Мальорка
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 32'