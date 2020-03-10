Гонсало Эскаланте
№32
Полузащитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 марта 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2020 10 марта 2020 вт 22:00
Эйбар
1 : 2
Реал Сосьедад
35'
35'
35'
10.03.2020 10 марта 2020 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 15:00
Эйбар
3 : 0
Леванте
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 15:00
был в запасе
Эйбар
3
Леванте
0
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Барселона
5 : 0
Эйбар
64'
64'
64'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020 7 февр. 2020 пт 23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
7.02.2020 7 февр. 2020 пт 23:00
был в запасе
Алавес
2
Эйбар
1
был в запасе
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 23:00
Эйбар
3 : 0
Гранада
55'
55'
55'
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
88'
88'
88'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
76'
76'
76'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Реал
4
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 21:00
Эйбар
2 : 1
Вильярреал
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
Вальядолид
2 : 0
Эйбар
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2019 4 окт. 2019 пт 22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
65'
65'
65'
4.10.2019 4 окт. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 20:00
был в запасе
Эйбар
3
Севилья
2
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 17:00
Леванте
0 : 0
Эйбар
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 17:00
был в запасе
Леванте
0
Эйбар
0
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 13:00
Эйбар
1 : 2
Эспаньол
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 13:00
был в запасе
Эйбар
1
Эспаньол
2
был в запасе
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 20:00
Атлетико
3 : 2
Эйбар
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 20:00
был в запасе
Атлетико
3
Эйбар
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Мальорка
2 : 1
Эйбар
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 32'
Мальорка
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 32'