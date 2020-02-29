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Матч-центр
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Бруно Гонсалес
№18
Защитник
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Команда
Леванте
Гражданство
Испания
Дата рождения
24 мая 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:00
Эйбар
3 : 0
Леванте
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Вильярреал
2 : 1
Леванте
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Вильярреал
2
Леванте
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
Леванте
2 : 0
Леганес
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
Хетафе
4 : 0
Леванте
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
4
Леванте
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Сельта
0
Хетафе
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Хетафе
0 : 2
Барселона
35'
35'
35'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
21:00
Валенсия
3 : 3
Хетафе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
21:00
был в запасе
Валенсия
3
Хетафе
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
был в запасе
Хетафе
4
Мальорка
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Хетафе
1
Алавес
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'