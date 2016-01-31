Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Нестор Диас
№26
Вратарь
Подписаться
Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
20:15
Лас-Пальмас
2 : 1
Сельта
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
20:15
был в запасе
Лас-Пальмас
2
Сельта
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
был в запасе
Сельта
0
Атлетико
2
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:00
Сельта
1 : 5
Валенсия
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:00
был в запасе
Сельта
1
Валенсия
5
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
0:05
Реал Сосьедад
2 : 3
Сельта
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
0:05
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Сельта
3
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Сельта
1 : 3
Реал
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
был в запасе
Сельта
1
Реал
3
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
Вильярреал
1 : 2
Сельта
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
был в запасе
Вильярреал
1
Сельта
2
был в запасе
2.10.2015
2 окт. 2015
пт
21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
2.10.2015
2 окт. 2015
пт
21:30
был в запасе
Сельта
0
Хетафе
0
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
23:00
Эйбар
1 : 1
Сельта
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
23:00
был в запасе
Эйбар
1
Сельта
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Сельта
4 : 1
Барселона
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
был в запасе
Сельта
4
Барселона
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Севилья
1 : 2
Сельта
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
был в запасе
Севилья
1
Сельта
2
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:15
Сельта
3 : 3
Лас-Пальмас
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:15
был в запасе
Сельта
3
Лас-Пальмас
3
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
23:00
Леванте
1 : 2
Сельта
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
23:00
минуты: 86' - 90'
Леванте
1
Сельта
2
минуты: 86' - 90'