Нестор Диас
№26
Вратарь
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 20:15
Лас-Пальмас
2 : 1
Сельта
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 20:15
был в запасе
Лас-Пальмас
2
Сельта
1
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 22:30
был в запасе
Сельта
0
Атлетико
2
был в запасе
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 18:00
Сельта
1 : 5
Валенсия
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 18:00
был в запасе
Сельта
1
Валенсия
5
был в запасе
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 0:05
Реал Сосьедад
2 : 3
Сельта
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 0:05
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Сельта
3
был в запасе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
Сельта
1 : 3
Реал
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
был в запасе
Сельта
1
Реал
3
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:00
Вильярреал
1 : 2
Сельта
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:00
был в запасе
Вильярреал
1
Сельта
2
был в запасе
2.10.2015 2 окт. 2015 пт 21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
2.10.2015 2 окт. 2015 пт 21:30
был в запасе
Сельта
0
Хетафе
0
был в запасе
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 23:00
Эйбар
1 : 1
Сельта
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 23:00
был в запасе
Эйбар
1
Сельта
1
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Сельта
4 : 1
Барселона
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
был в запасе
Сельта
4
Барселона
1
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Севилья
1 : 2
Сельта
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
был в запасе
Севилья
1
Сельта
2
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:15
Сельта
3 : 3
Лас-Пальмас
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:15
был в запасе
Сельта
3
Лас-Пальмас
3
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 23:00
Леванте
1 : 2
Сельта
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 23:00
минуты: 86' - 90'
Леванте
1
Сельта
2
минуты: 86' - 90'