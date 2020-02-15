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Матч-центр
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Хосеп Сене
№4
Нападающий
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 дек. 1991 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
1
Алавес
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Мальорка
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
0
Севилья
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сельта
2
Мальорка
2
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
Барселона
5 : 2
Мальорка
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
23:00
минуты: 71' - 90'
Барселона
5
Мальорка
2
минуты: 71' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Мальорка
1
Бетис
2
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Леванте
2
Мальорка
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Мальорка
3
Вильярреал
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Леганес
1
Мальорка
0
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
был в запасе
Алавес
2
Мальорка
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
был в запасе
Хетафе
4
Мальорка
2
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетик
0
был в запасе