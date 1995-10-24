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Матч-центр
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Сайди Джанко
№21
Защитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
22 окт. 1995 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2015/2016
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 1
Янг Бойз
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Янг Бойз
1 : 2
Порту
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
1
Порту
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Янг Бойз
2 : 0
Фейеноорд
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
2
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Янг Бойз
2 : 1
Рейнджерс
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
2
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Порту
2 : 1
Янг Бойз
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Порту
2
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'