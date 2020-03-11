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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тома Лемар
№11
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 нояб. 1995 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
испания. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Атлетико
3
был в запасе
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Атлетико
1 : 0
Ливерпуль
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 46'
Атлетико
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 46'