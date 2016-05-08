Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жилберто
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
8.05.2016
8 мая 2016
вс
21:45
Верона
2 : 1
Ювентус
8.05.2016
8 мая 2016
вс
21:45
был в запасе
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
1
Верона
0
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:00
Верона
2 : 1
Милан
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
18:00
был в запасе
Верона
2
Милан
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Верона
1 : 2
Фрозиноне
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Верона
1
Фрозиноне
2
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Верона
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Наполи
3
Верона
0
был в запасе
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
21:45
Болонья
0 : 1
Верона
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
21:45
минуты: 66' - 90'
Болонья
0
Верона
1
минуты: 66' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Верона
1 : 2
Карпи
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Карпи
2
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Фиорентина
1 : 1
Верона
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
1
Верона
1
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
20:00
Верона
0 : 3
Сампдория
44'
44'
44'
5.03.2016
5 марта 2016
сб
20:00
минуты: 28' - 90'
Верона
0
Сампдория
3
минуты: 28' - 90'
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Верона
0
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
Верона
3 : 1
Кьево
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Верона
3
Кьево
1
был в запасе
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
Лацио
5 : 2
Верона
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
минуты: 51' - 90'
Лацио
5
Верона
2
минуты: 51' - 90'
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
14:30
Верона
3 : 3
Интер
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
14:30
минуты: 60' - 90'
Верона
3
Интер
3
минуты: 60' - 90'
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
Верона
2 : 1
Аталанта
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
минуты: 68' - 90'
Верона
2
Аталанта
1
минуты: 68' - 90'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Дженоа
0 : 0
Фиорентина
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
0
Фиорентина
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:30
Фиорентина
2 : 0
Торино
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
14:30
был в запасе
Фиорентина
2
Торино
0
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:45
Милан
2 : 0
Фиорентина
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
22:45
был в запасе
Милан
2
Фиорентина
0
был в запасе
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Фиорентина
1
Лацио
3
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
Палермо
1 : 3
Фиорентина
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Палермо
1
Фиорентина
3
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Кьево
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
2
Кьево
0
был в запасе
Показать все игры