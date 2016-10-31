Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Джерри Мбакогу
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Карпи
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
17:00
Оренбург
1 : 0
Крылья Советов
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
17:00
минуты: 71' - 90'
Оренбург
1
Крылья Советов
0
минуты: 71' - 90'
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Арсенал
1
был в запасе
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
14:30
Крылья Советов
2 : 1
Анжи
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
14:30
минуты: 1' - 78'
Крылья Советов
2
Анжи
1
минуты: 1' - 78'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
9'
9'
9'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
17:15
Крылья Советов
1 : 2
ЦСКА
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
9.09.2016
9 сент. 2016
пт
20:00
Ростов
2 : 1
Крылья Советов
9.09.2016
9 сент. 2016
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
18:30
минуты: 52' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 52' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
минуты: 74' - 90'
Локомотив
0
Крылья Советов
0
минуты: 74' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Краснодар
1
был в запасе