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Лоренцо Лолло
№20
Полузащитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 дек. 1990 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2015/2016
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Удинезе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Удинезе
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Парма
1 : 0
Эмполи
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Парма
1
Эмполи
0
был в запасе
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
Эмполи
1 : 1
Милан
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Эмполи
1
Милан
1
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
Эмполи
0 : 1
Лацио
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Эмполи
0
Лацио
1
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Эмполи
2 : 0
Кальяри
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Эмполи
2
Кальяри
0
был в запасе