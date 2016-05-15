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Гаспар Иньигес
№25
Полузащитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
был в запасе
Удинезе
1
Карпи
2
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Торино
5
был в запасе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:45
был в запасе
Интер
3
Удинезе
1
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Удинезе
2
Фиорентина
1
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Удинезе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
2
Удинезе
0
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:30
Удинезе
3 : 1
Наполи
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:30
был в запасе
Удинезе
3
Наполи
1
был в запасе
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
19:00
Карпи
2 : 1
Торино
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
19:00
был в запасе
Карпи
2
Торино
1
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
Рома
5 : 1
Карпи
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
был в запасе
Рома
5
Карпи
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Карпи
0
Наполи
0
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
был в запасе
Карпи
0
Фиорентина
1
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Палермо
2
Карпи
2
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Карпи
1 : 2
Интер
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Карпи
1
Интер
2
был в запасе