Массимилиано Карлини
№29
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
минуты: 68' - 90'
Наполи
4
Фрозиноне
0
минуты: 68' - 90'
8.05.2016 8 мая 2016 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
8.05.2016 8 мая 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 79'
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 79'
1.05.2016 1 мая 2016 вс 16:00
Милан
3 : 3
Фрозиноне
1.05.2016 1 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Милан
3
Фрозиноне
3
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:30
Фрозиноне
0 : 2
Палермо
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Палермо
2
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Кьево
5 : 1
Фрозиноне
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Кьево
5
Фрозиноне
1
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Верона
1 : 2
Фрозиноне
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
минуты: 71' - 90'
Верона
1
Фрозиноне
2
минуты: 71' - 90'
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 16:00
Фрозиноне
0 : 1
Интер
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 16:00
минуты: 75' - 90'
Фрозиноне
0
Интер
1
минуты: 75' - 90'
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 16:00
Дженоа
4 : 0
Фрозиноне
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 16:00
минуты: 73' - 90'
Дженоа
4
Фрозиноне
0
минуты: 73' - 90'
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 0
Фиорентина
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Фиорентина
0
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Карпи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
6.03.2016 6 марта 2016 вс 17:00
Фрозиноне
2 : 0
Удинезе
6.03.2016 6 марта 2016 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Фрозиноне
2
Удинезе
0
минуты: 90' - 90'
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Фрозиноне
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
2
Фрозиноне
0
был в запасе
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Лацио
0
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 17:00
Эмполи
1 : 2
Фрозиноне
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Эмполи
1
Фрозиноне
2
был в запасе
7.02.2016 7 февр. 2016 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
7.02.2016 7 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Ювентус
2
был в запасе
3.02.2016 3 февр. 2016 ср 20:30
Фрозиноне
1 : 0
Болонья
3.02.2016 3 февр. 2016 ср 20:30
был в запасе
Фрозиноне
1
Болонья
0
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
Фрозиноне
2 : 4
Милан
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Фрозиноне
2
Милан
4
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:00
Палермо
4 : 1
Фрозиноне
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:00
был в запасе
Палермо
4
Фрозиноне
1
был в запасе
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Кьево
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 17:00
минуты: 66' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
2
минуты: 66' - 90'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Фрозиноне
3
Верона
2
был в запасе
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