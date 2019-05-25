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Лука Паганини
№17
Нападающий
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 июня 1993 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2015/2016
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
36'
36'
36'
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
36'
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Наполи
2
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Кальяри
1 : 0
Фрозиноне
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
31'
31'
31'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
13:30
Фиорентина
0 : 1
Фрозиноне
59'
59'
59'
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
Фрозиноне
3 : 2
Парма
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
3
Парма
2
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
42'
42'
42'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
42'
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Торино
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
Ювентус
3 : 0
Фрозиноне
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Ювентус
3
Фрозиноне
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Фрозиноне
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Фрозиноне
1
был в запасе
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
21:00
Фрозиноне
0 : 1
Лацио
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
21:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Лацио
1
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Болонья
0 : 4
Фрозиноне
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Фрозиноне
4
был в запасе