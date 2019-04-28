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Мирко Гори
№5
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 февр. 1993 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2015/2016
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
80'
80'
80'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Кальяри
1 : 0
Фрозиноне
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
1
Фрозиноне
0
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
был в запасе
Фрозиноне
1
Интер
3
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Торино
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
0
Фрозиноне
0
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:30
Фрозиноне
2 : 3
Рома
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:30
был в запасе
Фрозиноне
2
Рома
3
был в запасе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
Ювентус
3 : 0
Фрозиноне
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Ювентус
3
Фрозиноне
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Фрозиноне
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Фрозиноне
1
был в запасе
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
21:00
Фрозиноне
0 : 1
Лацио
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
21:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Лацио
1
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Болонья
0 : 4
Фрозиноне
81'
81'
81'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Фрозиноне
4
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
14:30
Фрозиноне
0 : 5
Аталанта
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
14:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Аталанта
5
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Кьево
1
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Милан
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Фрозиноне
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:30
Интер
3 : 0
Фрозиноне
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:30
минуты: 56' - 90'
Интер
3
Фрозиноне
0
минуты: 56' - 90'
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:30
Фрозиноне
1 : 1
Фиорентина
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
22:30
был в запасе
Фрозиноне
1
Фиорентина
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
Парма
0 : 0
Фрозиноне
78'
78'
78'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Парма
0
Фрозиноне
0
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
СПАЛ
0 : 3
Фрозиноне
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Фрозиноне
3
был в запасе
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