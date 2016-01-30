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Давиде Бертончини
№5
Защитник
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Команда
Пьяченца
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
Рома
3 : 1
Фрозиноне
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
был в запасе
Рома
3
Фрозиноне
1
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Аталанта
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Аталанта
0
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
Торино
4 : 2
Фрозиноне
8'
8'
8'
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Торино
4
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 67'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 5
Наполи
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
1
Наполи
5
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Фрозиноне
2 : 4
Милан
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Фрозиноне
2
Милан
4
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:00
Палермо
4 : 1
Фрозиноне
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:00
был в запасе
Палермо
4
Фрозиноне
1
был в запасе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Кьево
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 62' - 90'
Фрозиноне
3
Верона
2
минуты: 62' - 90'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
22:45
Интер
4 : 0
Фрозиноне
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
22:45
был в запасе
Интер
4
Фрозиноне
0
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
17:00
Фрозиноне
2 : 2
Дженоа
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
2
Дженоа
2
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:30
Фиорентина
4 : 1
Фрозиноне
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
4
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Фрозиноне
2 : 1
Карпи
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Фрозиноне
2
Карпи
1
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Фрозиноне
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Фрозиноне
0
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Фрозиноне
2 : 0
Сампдория
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Фрозиноне
2
Сампдория
0
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
19:00
Лацио
2 : 0
Фрозиноне
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
20:00
Фрозиноне
2 : 0
Эмполи
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
20:00
был в запасе
Фрозиноне
2
Эмполи
0
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Ювентус
1 : 1
Фрозиноне
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Ювентус
1
Фрозиноне
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Болонья
1 : 0
Фрозиноне
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Фрозиноне
0
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 2
Рома
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
19:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Рома
2
был в запасе
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