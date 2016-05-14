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Маттео Киофани
№31
Защитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
8.05.2016
8 мая 2016
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
8.05.2016
8 мая 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
Милан
3 : 3
Фрозиноне
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Фрозиноне
3
минуты: 1' - 90'
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:30
Фрозиноне
0 : 2
Палермо
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Палермо
2
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Кьево
5 : 1
Фрозиноне
14'
14'
14'
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Кьево
5
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Верона
1 : 2
Фрозиноне
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Верона
1
Фрозиноне
2
был в запасе
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
16:00
Фрозиноне
0 : 1
Интер
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
16:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Интер
1
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
16:00
Дженоа
4 : 0
Фрозиноне
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 0
Фиорентина
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Карпи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
6.03.2016
6 марта 2016
вс
17:00
Фрозиноне
2 : 0
Удинезе
6.03.2016
6 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
2
Удинезе
0
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Фрозиноне
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Фрозиноне
0
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Лацио
0
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:00
Эмполи
1 : 2
Фрозиноне
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
1
Фрозиноне
2
был в запасе
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Ювентус
2
был в запасе
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
20:30
Фрозиноне
1 : 0
Болонья
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
Рома
3 : 1
Фрозиноне
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
минуты: 90' - 90'
Рома
3
Фрозиноне
1
минуты: 90' - 90'
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Аталанта
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
Торино
4 : 2
Фрозиноне
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
минуты: 67' - 90'
Торино
4
Фрозиноне
2
минуты: 67' - 90'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 5
Наполи
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Наполи
5
минуты: 1' - 90'
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