Массимо Саппино
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
8.05.2016 8 мая 2016 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
8.05.2016 8 мая 2016 вс 16:00
минуты: 30' - 90'
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
минуты: 30' - 90'
1.05.2016 1 мая 2016 вс 16:00
Милан
3 : 3
Фрозиноне
1.05.2016 1 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Милан
3
Фрозиноне
3
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:30
Фрозиноне
0 : 2
Палермо
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Палермо
2
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Кьево
5 : 1
Фрозиноне
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Кьево
5
Фрозиноне
1
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Верона
1 : 2
Фрозиноне
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Верона
1
Фрозиноне
2
был в запасе
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 16:00
Фрозиноне
0 : 1
Интер
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 16:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Интер
1
был в запасе
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 16:00
Дженоа
4 : 0
Фрозиноне
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Дженоа
4
Фрозиноне
0
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 0
Фиорентина
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Фиорентина
0
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Карпи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
6.03.2016 6 марта 2016 вс 17:00
Фрозиноне
2 : 0
Удинезе
6.03.2016 6 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Фрозиноне
2
Удинезе
0
был в запасе
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Фрозиноне
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
2
Фрозиноне
0
был в запасе
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Лацио
0
был в запасе
7.02.2016 7 февр. 2016 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
7.02.2016 7 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Ювентус
2
был в запасе
3.02.2016 3 февр. 2016 ср 20:30
Фрозиноне
1 : 0
Болонья
3.02.2016 3 февр. 2016 ср 20:30
был в запасе
Фрозиноне
1
Болонья
0
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:45
Рома
3 : 1
Фрозиноне
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:45
был в запасе
Рома
3
Фрозиноне
1
был в запасе
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:00
Фрозиноне
0 : 0
Аталанта
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:00
был в запасе
Фрозиноне
0
Аталанта
0
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:00
Торино
4 : 2
Фрозиноне
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:00
был в запасе
Торино
4
Фрозиноне
2
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Фрозиноне
1 : 5
Наполи
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Наполи
5
минуты: 1' - 90'
6.01.2016 6 янв. 2016 ср 17:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
6.01.2016 6 янв. 2016 ср 17:00
был в запасе
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
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