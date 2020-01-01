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Лента
Матч-центр
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Маттео Политано
№21
Нападающий
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1993 (26) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
4
0
0
1
0
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Интер
2
0
0
0
0