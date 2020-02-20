Оливье Нтчам
№21
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 февр. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
1
Селтик
1
минуты: 1' - 90'