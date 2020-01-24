Раде Крунич
№33
Полузащитник
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Команда
Милан
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
7 окт. 1993 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
был в запасе
Брешиа
0
Милан
1
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
минуты: 77' - 90'
Милан
3
Удинезе
2
минуты: 77' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 17:00
был в запасе
Кальяри
0
Милан
2
был в запасе
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
13'
13'
13'
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 17:00
минуты: 1' - 85'
Милан
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 85'
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:30
Аталанта
5 : 0
Милан
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:30
был в запасе
Аталанта
5
Милан
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Милан
0
Сассуоло
0
был в запасе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 22:45
Болонья
2 : 3
Милан
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Болонья
2
Милан
3
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
Парма
0 : 1
Милан
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Парма
0
Милан
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:00
Милан
1 : 1
Наполи
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
40'
40'
40'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 61'
Ювентус
1
Милан
0
минуты: 1' - 61'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 22:45
Милан
1 : 2
Лацио
55'
55'
55'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:00
Милан
1 : 0
СПАЛ
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:00
был в запасе
Милан
1
СПАЛ
0
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
Рома
2 : 1
Милан
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
был в запасе
Рома
2
Милан
1
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 21:45
минуты: 67' - 90'
Милан
2
Лечче
2
минуты: 67' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:45
Дженоа
1 : 2
Милан
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:45
был в запасе
Дженоа
1
Милан
2
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 21:45
Милан
1 : 3
Фиорентина
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 21:45
минуты: 46' - 90'
Милан
1
Фиорентина
3
минуты: 46' - 90'
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
Торино
2 : 1
Милан
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Торино
2
Милан
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
Милан
0 : 2
Интер
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
был в запасе
Милан
0
Интер
2
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 21:45
Верона
0 : 1
Милан
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 21:45
был в запасе
Верона
0
Милан
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
Милан
1 : 0
Брешиа
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
был в запасе
Милан
1
Брешиа
0
был в запасе
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