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Филиппо Фалько
№10
Нападающий
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 февр. 1992 (28) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
64'
64'
64'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
64'
минуты: 1' - 90'
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Парма
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
60'
60'
60'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
60'
был в запасе
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
42'
42'
42'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
42'
был в запасе
Лечче
2
Сассуоло
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 46'
Милан
2
Лечче
2
минуты: 1' - 46'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Рома
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
Торино
1 : 2
Лечче
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Лечче
0 : 1
Верона
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Верона
1
минуты: 1' - 90'
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