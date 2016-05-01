Бернард Менса
№43
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
1.05.2016 1 мая 2016 вс 19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
1.05.2016 1 мая 2016 вс 19:15
был в запасе
Депортиво
0
Хетафе
2
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:15
Хетафе
2 : 2
Валенсия
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:15
был в запасе
Хетафе
2
Валенсия
2
был в запасе
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 21:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 21:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Хетафе
1 : 5
Реал
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Хетафе
1
Реал
5
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 18:00
Барселона
6 : 0
Хетафе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 18:00
минуты: 76' - 90'
Барселона
6
Хетафе
0
минуты: 76' - 90'
5.03.2016 5 марта 2016 сб 22:30
Хетафе
1 : 1
Севилья
5.03.2016 5 марта 2016 сб 22:30
был в запасе
Хетафе
1
Севилья
1
был в запасе
2.03.2016 2 марта 2016 ср -:-
Лас-Пальмас
4 : 0
Хетафе
2.03.2016 2 марта 2016 ср -:-
был в запасе
Лас-Пальмас
4
Хетафе
0
был в запасе
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетико
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
минуты: 85' - 90'
Хетафе
0
Атлетико
1
минуты: 85' - 90'
5.02.2016 5 февр. 2016 пт 22:30
Малага
3 : 0
Хетафе
5.02.2016 5 февр. 2016 пт 22:30
был в запасе
Малага
3
Хетафе
0
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетик
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
был в запасе
Хетафе
0
Атлетик
1
был в запасе
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:30
Гранада
3 : 2
Хетафе
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 22:30
был в запасе
Гранада
3
Хетафе
2
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 20:15
Хетафе
3 : 1
Эспаньол
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 20:15
минуты: 89' - 90'
Хетафе
3
Эспаньол
1
минуты: 89' - 90'
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 20:15
Хетафе
1 : 0
Бетис
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 20:15
минуты: 87' - 90'
Хетафе
1
Бетис
0
минуты: 87' - 90'
4.01.2016 4 янв. 2016 пн 22:30
Спортинг
1 : 2
Хетафе
4.01.2016 4 янв. 2016 пн 22:30
был в запасе
Спортинг
1
Хетафе
2
был в запасе
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 18:00
Реал
4 : 1
Хетафе
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 80' - 90'
Реал
4
Хетафе
1
минуты: 80' - 90'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Хетафе
2 : 0
Вильярреал
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
был в запасе
Хетафе
2
Вильярреал
0
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:30
Хетафе
0 : 2
Барселона
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:30
минуты: 80' - 90'
Хетафе
0
Барселона
2
минуты: 80' - 90'
2.10.2015 2 окт. 2015 пт 21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
2.10.2015 2 окт. 2015 пт 21:30
был в запасе
Сельта
0
Хетафе
0
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
был в запасе
Хетафе
3
Леванте
0
был в запасе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
минуты: 81' - 90'
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 81' - 90'
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