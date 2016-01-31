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Клаудио Винк
№21
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Торино
0
Верона
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Верона
1 : 1
Дженоа
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Дженоа
1
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Рома
1 : 1
Верона
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Рома
1
Верона
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Верона
0 : 1
Палермо
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Верона
0
Палермо
1
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
Ювентус
3 : 0
Верона
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Ювентус
3
Верона
0
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Сассуоло
1
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Милан
1
Верона
1
был в запасе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
17:00
Верона
0 : 1
Эмполи
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Верона
0
Эмполи
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Фрозиноне
3
Верона
2
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
был в запасе
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
20:00
Верона
0 : 2
Болонья
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
20:00
был в запасе
Верона
0
Болонья
2
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
0 : 0
Верона
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Карпи
0
Верона
0
был в запасе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Верона
0
Фиорентина
2
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Верона
1
Удинезе
1
был в запасе
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
21:45
Кьево
1 : 1
Верона
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
21:45
был в запасе
Кьево
1
Верона
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 2
Лацио
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Верона
1
Лацио
2
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Интер
1
Верона
0
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Верона
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
1
Верона
1
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
Верона
2 : 2
Торино
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
был в запасе
Верона
2
Торино
2
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Дженоа
2 : 0
Верона
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Дженоа
2
Верона
0
был в запасе
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