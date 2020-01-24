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Карлос Кастро
№16
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 июня 1995 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
81'
81'
81'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
81'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
46'
80'
46'
80'
46'
80'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
46'
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
20'
20'
20'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
20'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
4
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
77'
77'
77'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
77'
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
48'
48'
48'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
48'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'