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Матч-центр
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Мигель Анхель Герреро
№9
Нападающий
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 июля 1990 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Сельта
1
Леганес
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
Леванте
2 : 0
Леганес
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе