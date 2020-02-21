Антонио Райо
№4
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 окт. 1991 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Мальорка
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
7'
38'
7'
38'
7'
38'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
7'
минуты: 1' - 90'
Мальорка
4
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 14:00
Гранада
1 : 0
Мальорка
90'
90'
90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
65'
65'
65'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 23:00
Барселона
5 : 2
Мальорка
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
3
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 13:00
Мальорка
2 : 0
Эспаньол
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 18:00
Валенсия
2 : 0
Мальорка
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
78'
78'
78'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
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