Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рони Пейпонен
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
20:00
ХИК
0 : 0
Краснодар
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
ХИК
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
20:00
Краснодар
5 : 1
ХИК
56'
56'
56'
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
5
ХИК
1
минуты: 1' - 90'