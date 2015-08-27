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Лента
Матч-центр
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Мирослав Йованоски
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
19:00
Рубин
1 : 0
Работнички
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
19:00
минуты: 86' - 90'
Рубин
1
Работнички
0
минуты: 86' - 90'
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
21:00
Работнички
1 : 1
Рубин
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 69'
Работнички
1
Рубин
1
минуты: 1' - 69'