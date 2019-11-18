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Лента
Матч-центр
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Армин Ходжич
№15
Нападающий
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Команда
МОЛ Види
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
17 нояб. 1994 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Лихтенштейн
0 : 3
Босния и Герцеговина
64', 72'
64', 72'
64', 72'
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
64', 72'
минуты: 1' - 90'
Лихтенштейн
0
Босния и Герцеговина
3
минуты: 1' - 90'